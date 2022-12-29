 محافظ جنوب سيناء: تخصيص 71 منحة لأبناء المحافظة بجامعة الملك سلمان هذا العام - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء: تخصيص 71 منحة لأبناء المحافظة بجامعة الملك سلمان هذا العام

رضا الحصري
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:22 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:22 م
شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان المنعقد في القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مكتبه بمدينة شرم الشيخ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات زيادة أعداد الطلاب بكافة كليات الجامعة، وسبل تقديم الدعم للطلاب، وتوضيح خطة الجامعة لتخريج أجيال متميزة قادرة على خوض سوق العمل بكافة مجالاته.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى استعراض موقف المنح الدراسية لطلاب المحافظة، مؤكدًا أنه جرى تخصيص 71 منحة لأبناء المحافظة هذا العام، بنسبة 25% من إجمالي عدد المنح التي طرحتها الجامعة.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان المقبل بمدينة شرم الشيخ، لتكريم محافظ جنوب سيناء على دوره القيادي البارز والداعم للجامعة، مما ساهم في جعل الجامعة صاحبة دور ريادي علميًا وثقافيًا في المنطقة.

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