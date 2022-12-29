ضبط 24 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهما خلال حملة بأسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن أسيوط، من ضبط 24 قطعة سلاح ناري بحوزة 23 متهما خلال حملة أمنية بأسيوط.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام أمنية، استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن "14 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 5 فرد محلية، طلقات مختلفة الأعيرة "بحوزة 23 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية".

ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "كميات متنوعة من المواد المخدرة" بحوزة 9 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية"، كما تم تنفيذ 484 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.