إقالة رئيس البنك المركزي الإيراني بسبب التدني القياسي في سعر العملة

أفادت تقارير إعلامية في إيران بإقالة رئيس البنك المركزي الإيراني على صالح أبادي وذلك بعد التدني القياسي لسعر صرف العملة الإيرانية.



وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الخميس أن مجلس الوزراء قرر تعيين محمد رضا فرزين خلفا للخبير الاقتصادي صالح أبادي (57 عاما).



وكان نائب رئيس البنك المركزي الإيراني أُقِيْل من منصبه منتصف الشهر الجاري بسبب الأزمة الحادة للعملة.



وكان خبراء توقعوا في وقت سابق إقالة صالح أبادي إذ أن العملة الوطنية الريال ظلت تسجل انخفاضا قياسيا بشكل شبه يومي منذ مطلع ديسمبر الجاري حتى وصل سعر صرف اليورو في تعاملات اليوم إلى قرابة 460 ألف ريال إيراني، وارتفع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 430 ألف ريال إيراني.

وبحسب سماسرة العملة فإن هذه القيمة تمثل ارتفاعا بنسبة تزيد عن 25% في غضون ثلاثة شهور فقط.



ويرى خبراء ماليون أن تعثر المفاوضات النووية يعد هو السبب الأساسي لانهيار سعر صرف العملة الإيرانية.



وتشير تقديرات مراقبين إلى أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الراهن، بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، وهو ما قوبل بإدانة بأشد العبارات من جانب الدول الغربية وأدى إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية.



وبدون الاتفاق في ملف البرنامج النووي الإيراني لن يتم رفع العقوبات الاقتصادية على طهران، وهو ما يعني أن إيران لن تتمكن من تصدير النفط والغاز، وهما المصدر الرئيسي للدولة، إلا بكميات محدودة للغاية.



كما تشمل هذه العقوبات أيضا عقوبات مصرفية تحول دون وصول إيران إلى حساباتها الأجنبية.