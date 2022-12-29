 بوتين يوقع على قانون يعاقب المخربين بالسجن المؤبد - بوابة الشروق
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بوتين يوقع على قانون يعاقب المخربين بالسجن المؤبد

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:38 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:38 م
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس على تشريع ليصبح قانونا، يعاقب مرتكبي أعمال التخريب بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

ولا يتعرض الشخص المخرب فقط للعقوبات جراء ارتكاب عمل من أعمال التخريب، والتي يمكن أن تكون على سبيل المثال محاولة انقلاب أو "أفعال هدامة" أخرى، ولكن لقيامه بتمويل الجريمة والتجنيد والتخطيط لها.

وتأتي الحملة الصارمة على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت هناك سلسلة من الاعتداءات، على مكاتب تجنيد عسكرية محلية وبنية تحتية في روسيا، بعد اندلاع الحرب.

وازدادت موجة الاعتداءات بعد إصدار بوتين أمر التعبئة العامة. وفي المجمل، تم استهداف أكثر من 75 مبنً عام حتى نوفمبر.

ويقول ناشطون في مجال الحقوق المدنية إن الكلمات المبهمة والتفسيرات المختلفة للقانون، تعطي السلطات مجالا واسعا لاضطهاد أولئك الذين يعارضون سياسات الكرملين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، صدرت أحكام بحق الكثير من معارضي الحرب بالسجن لفترات طويلة بتهمة "تشويه سمعة الجيش الروسي".

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