الفنانة وفاء سالم تعلن اعتزالها التمثيل

أعلنت الفنانة وفاء سالم، اعتزالها التمثيل نهائيا، معربة عن امتنانها لكل من ساندها ودعمها طوال الفترة الماضية بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وعن سعادتها بما قدمته على مدار مشوارها الفني.

ورفضت الفنانة وفاء سالم، في بث مباشر عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، الكشف عن أسباب اتخاذها قرار الاعتزال عن العمل في مجال التمثيل، قائلة: "لن أعلن الأسباب الآن، لكنني قررت أعتزل التمثيل".

وتوجهت وفاء سالم بحديثها لجمهورها، قائلة: "أرغب في أن يكون هناك تواصل شخصي معكم، ودشنت قناة للرد فيها على أى سؤال يخصني وسأرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي وسأتفاعل معكم".

وأضافت أنها "فور انتشار إحدى الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التغييرات التي طرأت على شكلها، تلقت اتصالات هاتفية من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف".

يذكر أن الفنانة وفاء سالم حقتت شهرة واسعة بمشاركتها في بطولة فيلم "النمر الأسود" أمام النجم الراحل أحمد زكي، كما شاركت مؤخرا في الدراما في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز ومسلسل "القاتل الذي أحبني" بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين، منهم: هاني رمزي، سهير رمزي، وفاء سالم، محمد جمعة، ياسر فرج، وهو من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.