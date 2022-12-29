الكنسيت الإسرائيلي يصادق على حكومة نتنياهو

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صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو في تصويت اليوم الخميس قبل أداء اليمين الدستورية.

وقال رئيس البرلمان إن حكومة نتنياهو حصلت على 63 صوتا من أصل 120 في الكنيست، وفقاً لوكالة "رويترز".