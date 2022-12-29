أمريكا تؤكد مواصلة الضغط للإفراج عن الجندي السابق في البحرية الأمريكية المعتقل في روسيا

أكدت الولايات المتحدة مواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الجندي السابق في البحرية الأمريكية بول ويلان المعتقل في روسيا، في كل فرصة.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، بمناسبة مرور 4 سنوات اعتقال الأمريكي بول ويلان في روسيا، التزامه بإعادة ويلان إلى أرض الوطن وجميع الرهائن الأمريكيين والمعتقلين المحتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن: "يصادف اليوم مرور أربع سنوات قضاها بول ويلان محتجزًا ظلماً بعيدًا عن عائلته يعاني من محنة لا يمكن فهمها."

وأعاد وزير الخارجية الأمريكي إلى الأذهان أن السلطات الروسية قضت في محاكمة سرية بسجن بول ويلان 16 عاما في مستعمرة جنائية روسية بزعم تلقيه أسرار دولة، مشددا على رفض الولايات المتحدة لاحتجازه واعتباره أمرا "غير مقبول".

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لن تألو جهدا لتأمين الإفراج عن ويلان حتى يعود إلى موطنه مع عائلته حيث ينتمي.

وفي السياق نفسه، أكد مستشار الأمن القوم الأمريكي جيك سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض أن واشنطن لن تتوقف ولن نتراجع حتى يتمكن جميع الأمريكيين من الاحتفال بعودة ويلان.