نشوى الديب: ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتلافى المشكلات الحالية

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن وزير العدل حينما تحدث حول ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعمل عليه الدولة خلال الفترة الحالية؛ أكد أن الدراسة مبينة على نسبة الطلاق وفق طرق حسابية للأعوام الأولى من الزواج وليس على عدد الحالات على مدار سنوات طويلة، فضلًا عن التأكيد على الاستعانة بالآراء العلمية والفقهية؛ دليل على حرص اللجنة على إخراج قانون يتلافى مشكلات القانون الحالي.

وشددت الديب، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، على ضرورة طرح الأحكام التفصيلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للنقاش المجتمعي الموسع قبل إقراراه، مؤكدة أن القانون الجديد يمس كل أسرة ويجب أن نكون مطمئنين على أن تلك المواد ستكون معبرة ومتلائمة.

وتابعت عضو مجلس النواب: مقترحاتي التي تقدمت به خلال مشروع القانون ليست منفصلة عن المشروع الحالي فيما يختص بالأحوال الشخصية تطبيق صندوق دعم الأسرة المصرية، ولكن وجود تزييل بصيغة تنفيذية سيجعل تطبيق القانون فوريًا فور إقراره من مجلس النواب.