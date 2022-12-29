اللجنة اليمنية للتحقيق ترصد وتحقق في أكثر من 3400 واقعة انتهاكات خلال 2022

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، انتهائها من عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022، تضرر فيها 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، داعية كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية.

وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الخميس- أن من بين الانتهاكات التي رصدتها، كان 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 35 امرأة و82 طفلا، و891 جريحاً بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال.

وأضافت أنها انتهت من التحقيق في سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 أطفال، ورصد اعتقال وإخفاء 968 ضحية، ورصد 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.

وأشار البيان إلى أن فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من 9502 مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17055 وثيقة.

كما سجلت اللجنة سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، إلى جانب تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.

ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع إلى الامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة، وحثت المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.