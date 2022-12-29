 مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي تقترب من 50% في الربع الأخير من العام الجاري - بوابة الشروق
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مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي تقترب من 50% في الربع الأخير من العام الجاري


نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 7:58 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 7:58 م
اقتربت مكاسب المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية من 50% في الربع الاخير من العام الجاري 2022.

وشهد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 ارتفاعاً متتالية مدفوعا بعدد من الاحداث الإيجابية، منها تحرير سعر الصرف، وموافقة صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل تحصل مصر بموجبه على 17 مليار دولار من الصندوق وأطراف أخرى.

كما كان لمغادرة محافظ البنك المركزي السابق منصبه أثرا إيجابيا على أداء البورصة.

يذكر إن البورصة المصرية انهت التعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع وشهر ديسمبر وعام 2022، على استقرار بميل نحو الصعود.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 14599نقطة.

ويشهد المؤشر الرئيسي تذبذبا كبيرا خلال الجلسات الأخيرة، إذ صعد أمس بنسبة 0.6%، وهبط بنسبة 0.5% أمس الأول.

ومع ذلك، ظل المؤشر يتداول ضمن نطاقه الضيق خلال الدورات الست الماضية مع أحجام منخفضة بين مستوى المقاومة 14750 نقطة ومستوى الدعم 14275 نقطة.

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