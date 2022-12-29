ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 658 مليونا و920 ألفا و979 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و684 ألفا و508 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و91 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ693 ألفا و562 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و696 وفاة.