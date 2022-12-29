 دقيقة حداد على بيليه قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي - بوابة الشروق
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دقيقة حداد على بيليه قبل انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:42 م

وقف لاعبو أتلتيكو مدريد وإلتشي دقيقة حداد قبل انطلاق مباراتهما، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره إلتشي على ملعب ميتروبوليتانو، في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد عبر تويتر: «في هذه اللحظات نقف دقيقة صمت بملعب ميتروبوليتانو، ترحما على روح نائب رئيس النادي، لاثارو ألباراثين، وأسطورة كرة القدم العالمية بيليه.. السلام لروحيكما».

وكانت عائلة الأسطورة البرازيلية بيليه، قد أعلنت نبأ وفاته، مساء اليوم الخميس، عن عمز يناهز 82 عامًا.

 


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