شركة إيطالية تقرر وقف نشاط مصنعي تكرير وتصدير الرمال في تونس

قررت شركة إيطالية مشرفة على مصنعي تكرير الرمال وتصديرها في الوسلاتية وسوسة بتونس وقف النشاط بداية من أول يناير المقبل، وإقالة أكثر من 80 عاملا.

ونقلت إذاعة "شمس إف إم" التونسية، اليوم الخميس، عن كاتب عام نقابة مصنع تكرير الرمال في الوسلاتية رمزي القيزاني، قوله إن الشركة قررت وقف النشاط جراء قانون مالية 2023 الذي يطالب بدفع جباية تقدر بنحو 100 دينار، في حين أن كلفة الطن تعادل 20 يورو أي ما يقارب 60 دينارا تونسية ككلفة.

وأفاد القيزاني بأنهم ليسوا ضد الجباية لكن بعد التشاور مع المصنعين، وإقرار جباية معقولة لا تهدد مواصلة الشركات لنشاطها، لافتا إلى أن المصنعين العالميين والأسعار العالمية هي الحكم.

وأشار إلى أن سلطة الإشراف وهي وزارة الصناعة لم تبد أي ردة فعل رغم سعيهم للتواصل مع ممثليها.