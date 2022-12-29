لافروف: حان الوقت لاتخاذ قرارات مسئولة حول مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى مرحلة تم فيها تحديد المواقف الأساسية وحان الوقت لاتخاذ قرارات مسئولة.

وأضاف لافروف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن "موسكو مستعدة لمثل هذا التطور، لكن عند خط النهاية تباطأ الأمريكيون والأوروبيون بشكل حاد وتحولوا إلى زعزعة الوضع السياسي الداخلي في إيران".

وأوضح: "لقد أثبتت الحياة أن الاتفاق النووي ليس له بديل معقول. نعتقد أنه من غير المسؤول التكهن بـ"الخطة ب" المزعومة وغيرها من الخيارات غير المقبولة، والتي يؤدي التحول إليها إلى التصعيد وسباق التسلح وصراع مفتوح له عواقب لا رجعة فيها".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب هم من يرددون القول "إن كل شيء قد ضاع"، قائلا: "إنهم يحاولون مرة أخرى تخويف العالم بالتهديد الإيراني، غير أنهم لا يحبون أن يتذكروا أن الاتفاق النووي عمل بشكل مثالي قبل أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه عام 2018".