ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 43 ألفا و919 سريرا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 43 ألفا و919 سريرا في 28 ديسمبر، مقارنة بـ43 ألفا و80 سريرا في اليوم السابق عليه.

وارتفع معدل نقل المرضى إلى المستشفيات من 5ر6 إلى 6ر6%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 7ر11% تلتها ولاية كونيتيكت بنسبة 11%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 5045 أسرة، تلتها نيويورك بـ4172 سريرا.