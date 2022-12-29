قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مسابقة الأئمة لعام 2022 استهدفت تعيين 1000 إمام، إلا أنه لم يجتز المقابلات الشفوية النهائية سوى 548 إمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC "، عبر قناة DMC، مساء الأربعاء، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 15988 إمامًا، انطبقت الشروط على 13096 إمامًا، مشيرا إلى أن 9618 إمامًا حضروا الامتحان الإلكتروني، أي 27% لم يحضروا الامتحان.

وأوضح أن إجمالي الذين اجتازوا الامتحان 855 إمامًا، مستكملًا: "بسبب عدم اكتمال العدد المطلوب، سنُعلن في شهر يناير 2023 عن مسابقة أخرى لـ 1000 إمام، وكذلك في يناير 2024، عن نفس العدد، وفي النهاية هنضيف إجمالي الـ 3 مسابقات، ونطرحه مرة احدة".

وبشأن مسابقة وزارة الري، أوضح أن عدد الوظائف المتاح على مدار 3 سنوات يبلغ 714 وظيفة، ستُطرح مسابقة سنويًا لـ 238 وظيفة، مشيرا إلى أن أول مسابقة كانت في عام 2021، لكن العدد لم يكتمل، وبلغ 236 ناجحًا، ولذلك تم إضافة الوظيفتين المتبقيتين على مسابقة عام 2022، ليصبح العدد 240 وظيفة.

وفيما يتعلق بمسابقة المعلمين لـ 30 ألف معلم، أوضح أن وزارة التربية والتعليم ترغب في أن يكون هذا العدد بالكامل لتدريس رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الابتدائي، معقبًا: "العدد دا هتقسم لـ 15,187 معلمًا لرياض الأطفال، و14,813 معلم فصل".

ونوّه بأن عدد الناجحين في مسابقة معلم مساعد رياض الأطفال بلغ 11,990 معلم، وبسبب عدم اكتمال العدد، تم إطلاق مسابقة استكمال للعدد المتبقي الذي يبلغ 3197 معلمًا، إلا أنه لم ينجح إلا 1656 معلمًا، موضحا أنه سيتم الإعلان عن مسابقة معلم الفصل اليوم الخميس.

وكشف أن توجيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل شرط السن في مسابقة المعلمين من سن الـ 35 عامًا إلى 40 عام، سيُطبق بداية من مسابقة شهر يناير المقبل، منوها بأن كل هذه النتائج ستُعرض على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

والأربعاء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمتابعة سير المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، وأعلن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل شرط السن في مسابقات المعلمين ليصل إلى 40 عام بدلًا من 35 عامًا.