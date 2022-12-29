 الدنمارك تسجل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:23 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:23 ص

سجلت الدنمارك 1463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و432 ألفا و465 إصابة، والوفيات إلى 7 آلاف و807.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و116 ألفا و672 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.


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