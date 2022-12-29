أوكرانيا: استيراد نحو 290 ألف مولد كهربائي منذ نوفمبر الماضي

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيرينكو، إنه تم استيراد ما يقرب من 290 ألف مولد كهربائي خلال شهر و18 يوما أي أكثر مما استوردته البلاد في السنوات الخمس الماضية مجتمعة.

وأوضحت سفيرينكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- أن الكيانات القانونية استوردت 269 ألفا و500 ​​مولد كهربائي، في حين استورد الأفراد 20 ألف مولد أخر منذ 11 نوفمبر.

وأفادت الوزيرة الأوكرانية، بأن الحكومة ألغت في الآونة الأخيرة الرسوم الجمركية لتسريع توريد المولدات ومجموعات /ستارلينك/ ولتقليل تكلفة هذه المعدات للشركات.

وأضافت أنه منذ اتخاذ هذا القرار في 11 نوفمبر، تم استيراد 289 ألفا و500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا من بينها 269 ألفا و500​ مولد بواسطة كيانات قانونية و20 ألف بواسطة أشخاص عاديين، لافتا إلى أن هذه المولدات أكثر مما كان استوردته البلاد في السنوات الخمس الماضية مجتمعة.

يشار إلى أن 86٪ من الشركات قامت بتركيب مولدات أو مصادر طاقة أخرى غير منقطعة للحماية من الانقطاعات الكهربائية، وفي الوقت نفسه، أوقفت 1٪ فقط من الشركات عملياتها وسط انقطاع التيار الكهربائي.