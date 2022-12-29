مبابي عن استفزازات حارس الأرجنتين: «لن أهدر طاقتي في مثل هذه الأمور التافهة»

علق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، على استفزازات الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز له، خلال احتفالات جماهير منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم 2022.

وسخر مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، من مبابي خلال احتفالاته مع الجماهير بعد التتويج في بلاده، حيث حمل دمية تحمل صورة كيليان.

وقال مبابي في تصريحات تليفزيونية: «هنأت ميسي عقب المباراة، والتتويج بكأس العالم كان بمثابة حلم عمره، وبالنسبة لي أيضًا، ولكنني فشلت لذلك التزمت بأن أكون لاعبا جيدًا في رد فعلي».

وبسؤاله عن حركات مارتينيز الاستفزازية، قال: «لن أهدر طاقتي في مثل هذه الأمور التافهة، بل أركز على بذل أقصى جهد من أجل مساعدة فريقي في المباريات القادمة».

وأتم: «نتنظر عودة ميسي إلى تدريبات فريقنا سان جيرمان، لكي نحقق مزيدًا من الانتصارات ونسجل أهدافا آخرى معًا».