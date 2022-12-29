مع نهاية العام تتوارد بعض الأفكار التي ترتبط بالنجاحات والأشياء المهمة التي تم إنجازها خلال العام المُنتهي، ولكن يشعر البعض بالحزن أو اليأس نتيجة الفشل أو تراكم بعض الأمور دون إنجازها أو تحقيق خطوات معينة.

ماذا سنفعل بـ"إخفاقاتنا"؟ هل نتجاهل يومًا ما عزمنا على فعله؟ هل ننسى تلك الالتزامات مع بداية العام؟ أم ننظر كيف ولماذا فشلنا في العام السابق في الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا؟، تطرح ماري سي لميا، طبيبة نفسية إكلينيكية، هذه الأسئلة في مقال لها في مجلة "سيكولوجي توداي" للصحة النفسية.

وقالت ماري: "لا يمكن تعريف النجاح أو الفشل ببساطة؛ لأن غالبًا ما ينطوي النجاح على المخاطرة أو دفع أنفسنا إلى ما وراء حالة راسخة، ومع ذلك فإن احتمال الفشل موجود دائمًا، ويوفر لنا الاستعداد لقبول الفشل معلومات مفيدة للتعلم، إن النظر في كيف أو لماذا فشلنا يمكن أن يمكننا من النمو وقد يكون المفتاح لتحقيق أهدافنا".

وتابعت: "قد يكون التعلم من الفشل أمرًا صعبًا نظرًا للعوائق العاطفية والمعرفية المختلفة، على الرغم من أن الفشل يحتوي على معلومات مفيدة، إلا أنه يهدد الأنا لذلك قد نتجنب فحص ما يحاول الإخفاق إخبارنا به".

ووجد الباحثون، أنه عندما يفشل الناس، فإنهم يميلون إلى التوقف عن الاهتمام مما يضر بالتذكر ويجعل التعلم شبه مستحيل.

وأكملت: "يمكن أن يساعدنا الندم على التعلم من أخطاء الماضي وتصحيح سلوكنا المستقبلي، وعلينا أن نتسامح مع الشعور بآثارها عندما نلقي نظرة على معناها، وفي حالة الندم ينشأ العار عن إدراك المرء لفعله أو تقاعسه عن العمل، والذي يصاحبه خوف من العقاب عن السلوك والضيق، وإن المشاعر التي تولد الندم تتفعل بشكل متكرر لذلك يصعب تخليص أنفسنا من الأفكار المرتبطة بها مثل محاولة نسيان الوعود التي نقطعها لأنفسنا والتي لا نفي بها".

وأشارت ماري، إلى أنه على الرغم من الشعور السلبي الذي قد ينتجه الندم، إلا أنه يمثل ملاحظات داخلية حول الأداء ويخدم وظيفة مهمة للإشراف الذاتي قد لا يؤثر إلقاء نظرة على أداء الفرد بالضرورة على السلوك المستقبلي، ولكن التقييم بأثر رجعي لديه بالتأكيد القدرة على توفير تجربة تعليمية، وفقًا لعلماء الإدراك تلعب القشرة الأمامية المدارية -وهي منطقة في الفص الجبهي للدماغ - دورًا أساسيًا في التوسط في تجارب الندم، والعملية المعرفية المعروفة باسم التفكير المضاد لها علاقة بتقييمنا لما تم اكتسابه مقارنة بما كان يمكن اكتسابه لو اتخذنا قرارًا مختلفًا.

وأضافت: "مع كل الإدراك والعواطف التي سنمتلكها بعد مواقف الإخفاق يمكن لإعطاء النسخة الحالية من أنفسنا الدافع لاتخاذ القرارات التي يحتاجها مستقبلنا، ويمكن أن يكون استخدام الذات المستقبلية بهذه الطريقة أداة قوية لاتخاذ قرارات أفضل؛ لأنه يسمح لنا بالاستفادة من الدافع الذي يأتي من الرغبة في تحسين الماضي، نحن نستفيد من المنظور طويل المدى الذي يمكن أن يوفره خيالنا عندما نستقرئ المستقبل، وعندما نتخيل نسخة مستقبلية من أنفسنا، يمكننا أن نرى العواقب أو الفوائد المحتملة لأفعالنا ونكون متحمسين لاتخاذ خيارات لتجنب تلك العواقب أو الحصول على الفوائد".

وتنصح ماري، بأن نكون أكثر انفتاحا على النقد والاستفادة من أخطائنا، وأن نكون مستعدين لتحمل المخاطر وتحدي أنفسنا، وهذه الروح مهمة لاستقبال العام الجديد، بالإضافة إلى أن قرارات العام الجديد من المهم أن تكون بيننا وبين أنفسنا وليست على المشاع.