 كندة علوش: شباب «قادرون باختلاف» ملائكة.. والرئيس السيسي إداهم حنية - بوابة الشروق
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كندة علوش: شباب «قادرون باختلاف» ملائكة.. والرئيس السيسي إداهم حنية

بسنت حسين
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:30 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:34 ص

عبرت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بمشاركة احتفالية مبادرة "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة.

وقالت في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، إن تجربة مبادرة "قادرون باختلاف" رائعة، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الاتحاد الرياضي العام لذوي الهمم.

ووصفت التعامل مع ذوي الهمم أنه رائع وممتع، معقبة: "كنت بتعامل مع ملائكة وإبداعهم مبهر في جميع المجالات".

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى وقته لذوي الهمم (خلال الاحتفالية)، قائلة: "الرئيس السيسي كان مديهم وقت وحنية، وكان في حالة تجلي في الاحتفالية.. التجربة كانت رائعة".

وشاركت الفنانة كندة علوش فى احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات.

وقدمت كندة، فقرة بعنوان "أبطال الحكاية" وذلك تعبيرا عن دعم أهالي ذوي الهمم.

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