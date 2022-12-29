بايدن مهنئا نتنياهو: أتطلع إلى التعاون للتصدي معا للتحديات العديدة

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم الخميس.

وقال بايدن في بيان كتابي إنه يتطلع إلى التعاون مع نتنياهو الذي ربطته به صداقة على مدار عقود "للتصدي معا للتحديات العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات من جانب إيران".

وأضاف بايدن أن الحكومة الأمريكية تبذل الجهود منذ بداية توليه مهام منصبه من أجل دعم السلام في المنطقة.

يذكر أن إسرائيل تشهد بعد نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية مجئ الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها على الإطلاق، حيث تم تمثيل السياسيين اليمينيين المتطرفين أيضا في ائتلاف لأول مرة.

كما عاد نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة الذي كان شغله على مدار سنوات طويلة وذلك بعد ابتعاد استمر لمدة عام ونصف العام عن هذا المنصب، ليكون بذلك السياسي صاحب أطول مدة على رأس الحكومة في إسرائيل.

وتعد هذه الحكومة هي الحكومة السادسة التي يشكلها نتنياهو.

وتحظى الحكومة الجديدة بـ64 مقعدا من أصل 120 مقعدا داخل الكنيست، ونصف هذه المقاعد الـ64 يعود إلى حزب نتنياهو (الليكود) فيما يعود النصف الآخر إلى تحالف ديني صهيوني من اليمين المتطرف وحزبين دينيين متشددين.

وحصل معسكر نتنياهو (73 عاما) على أغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر الماضي، وكانت هذه الانتخابات هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام.