محافظ المنيا: توصيل الغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة لمنازل مبادرة حياة كريمة

أعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي توصيل الغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة إلى منازل مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى توفر كافة الخدمات بقرى المحافظة التي شملتها المبادرة.

وقال اللواء القاضي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم الأربعاء، إن هناك 212 مشروعا في قطاع التربية والتعليم، منها 100 إنشاء جديد و116 رفع كفاءة، شارحا أن 81 مدرسة جديدة دخلت الخدمة العام الدراسي الجديد، ما بين إنشاء وإحلال وتجديد فصول وتوسعة.

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تخفيف الكثافة داخل الفصول، حيث أصبح الاستيعاب ل 40 تلميذا بعدما كانت تصل الأعداد إلى 80، كما تم حل الفترتين، وإنشاء مدارس في بعض القرى خلال ستة شهور فقط.

وأكمل أن العمل يتم في 178 محطة صرف و 17 محطة معالجة بتكلفة 14 مليار جنيه، موضحا أن محطة الرفع والمعالجة "كانت تستغرق 10 سنوات من أجل أن تعمل، والآن تتم في 18 شهرًا".

وحول قطاع الصحة، قال المحافظ "يوجد لدينا 162 مركزا طبيا ووحدة صحية في المرحلة الأولي، و149 رفع كفاءة، وهناك 112 إنشاء جديد، بالإضافة لوجود مستشفي أبو قرقاص على مساحة 5 فدان، ومستشفي مغاغة بنفس المساحة"، موضحًا أن مبادرة "حياة كريمة" وفرت فرص عمل للشباب في قرى محافظة المنيا.

وفيما يتعلق بتوافر السلع، قال اللواء القاضي، إنه يقود حملات يوميا لمتابعة التزام السلاسل التجارية بإعلان الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.

وطمأن محافظ المنيا المواطنين من توافر السلع الأساسية والتزام التجار بإعلان الأسعار المناسبة، مضيفا أنه سيتم تنظيم معارض أهلا رمضان وسيارات متحركة لتوفير السلع في قرى محافظة المنيا.