ذكر بيان صادر عن وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام، أن منظومة تداول القطن الجديدة، واصلت نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها، أمس الأربعاء، عن بيع 167 ألفا و530 قنطارا في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو 8275 جنيها لبعض الأصناف.

واشترى التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من أصناف جيزة 86 و92 و94 و96 و97.

يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كل المحافظات، بمتابعة مباشرة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ‏ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات (الزراعة، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة)، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.