قال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حريصة على إقامة المعارض لتوفير السلع للمواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أنه تم اتخاذ قرار ببداية معارض أهلا رمضان مع بداية شهر يناير المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات، لإقامة عدد كبير من المعارض، مؤكدًا أنه لن يقل عن 5 معارض، حسب الكثافة السكانية لكل محافظة.

وتابع: "نتكفل بكل شيء من توفير أماكن أمام التجار، لعرض المنتجات، وتوفير الكهرباء والمياه، وذلك لخفض التكلفة عليهم، وبالتالي خفض الأسعار للمواطنين".

وأشار إلى توافر كل السلع في المعارض، بأسعار مناسبة لكل المواطنين، وخاصة الاستراتيجية منها، مثل السكر والأرز والمكرونة وغيرها.

وأكد الحرص على إتاحة السلع بأسعار مناسبة للجميع، موضحًا أنها ستقل عن مثيلتها في السوق 20%، بالإضافة إلى تحمل اتحاد الغرف التجارية بالتكلفة الكاملة للمعارض، مثل الكهرباء والمياه.

وأمس الأربعاء، أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام يوم الأحد المقبل (بداية شهر يناير)، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.