ممدوح عباس ناعياً بيليه: كنت محظوظاً بمشاهدته أمام الأهلي

نعى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، والذي وافته المنية اليوم مساء الخميس عن عُمر يناهز 82 عاما.

وقال عباس عبر "تويتر" متحدثاً عن ذكرياته مع النجم الراحل: " قد أكون من المحظوظين القلائل في مصر اللذين شاهدوا مباراة الأهلي المصري مع فريق سانتوس البرازيلي سنة ١٩٧٢ عندما دعته مؤسسه اخبار اليوم ليلعبوا مباراة وديه في النادي الأهلي وحضرت انا و والدي قادمين من السنبلاوين وناهيك عن المباراة فقد ظلت عيناي معلقة طوال التسعين دقيقة بقدمي بيليه".

وتابع: " هذه الأسطورة التي ولدت في البرازيل ونشأت و ترعرعت في البرازيل ورفضت البرازيل أن تعيره لأي نادي خارج البرازيل. العالم يفتقد اليوم بيليه بعدما اسلم الروح.بيليه سيفتقدك العالم كثيرا وطويلا ارقد في سلام .".