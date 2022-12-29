الزمالك يتحدى الإسماعيلي في ثوبه الجديد بحثاً عن العودة للانتصارات

رفع فريق الزمالك شعار "العودة للانتصارات" عندما يستقبل ضيفه الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات سريعا بعدما سقط في فخ التعادل الجولة الماضية، وللمرة الثالثة هذا الموسم، بنتيجة سلبية ضد المقاولون العرب، أما الإسماعيلي فيدخل اللقاء طامحاً في تعويض خسارته ديربي القناة أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

وتحمل مباريات الزمالك والإسماعيلي الطابع الخاص المعتاد كونها قمة بين كبيرين، وإن كان التوفق أبيض في السنوات الأخيرة، بواقع 10 انتصارات في آخر 10 مباريات، أي بالعلامة الكاملة لأبناء ميت عقبة على مستوى بطولتي الدوري وكأس مصر.

ويرجع آخر انتصار إسماعيلاوي على حساب الزمالك إلى الثاني من أبريل عام 2018، وقتها فاز الدراويش بثلاثية مقابل هدف، حيث جاءت المباراة في الأسبوع الـ30 من الدوري وسجل وقتها ثلاثية الفريق الأصفر محمود متولي وكريم بامبو وإبراهيم حسن، بينما أحرز النيجيري معروف يوسف هدف الزمالك الوحيد.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، والتي أقيمت في أغسطس وفاز الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء، أما آخر مباراة على مستوى الدوري فحسمها الزمالك أيضا بهدفين مقابل هدف في استاد القاهرة.

وتحمل مواجهة اليوم طابعاً مختلفاً كونها تجمع الزمالك بأحد أبنائه السابقين، وهو أحمد حسام "ميدو" المدير الفني "الجديد القديم" للدراويش، والذي أعلن مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي، توليه المسؤولية، حيث يعود المدرب الشاب لقيادة الفريق الذي تولى تدريبه قبل 6 سنوات في تجربة قصيرة.

لكن عودة ميدو ربما تكون فأل حسن للزمالك الذي لم يسبق أن تعثر أمام نجمه السابق سوى في مباراة واحدة من أصل 5 مواجهات، وكانت بتعادل إيجابي أثناء قيادته لفريق وادي دجلة موسم 2016-2017، أما المباريات الأخرى فحملت 4 انتصارات باللون الأبيض.

بدوره يراهن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على إحداث بعض التغييرات في التشكيل مما يسهم في تحسن الأداء مقارنة بالمباراة الماضية التي أثار الأداء فيها غضب رئيس النادي مرتضى منصور، وانتقد قرارات المدير الفني بعدم الاعتماد على بعض الأسماء البارزة بشكل أساسي مثل نبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي والمتوقع عودة أحدهما للتشكيل الذي قد يضم كل من، محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه حسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله "نيمار"، وأحمد سيد "زيزو" ويوسف أسامة نبيه وسيف الدين الجزيري.

في المقابل من المنتظر ألا يجري ميدو تعديلات كبيرة على تشكيل الدراويش الذي قد يشمل كل من، محمد كوكو في حراسة المرمى وأمامه محمد دسوقي ومحمد هاشم وأحمد محسن وحمدي النقاز، وعمر الوحش وعماد حمدي وأحمد مدبولي وصالح جمعة وياو أنور وباسم مرسي.

ويمتلك الإسماعيلي 6 نقاط قبل مباراة اليوم، تجعله في دوامة الخطر، أما الزمالك فله 20 نقطة متمسكا بصراع الصدارة.

وفي مباراة أخرى، يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه أسوان، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد.

ويدخل المصري مباراة اليوم منتشيًا بانتصاره الأول مع مدربه الجديد القديم حسام حسن، على حساب الإسماعيلي، بعد التعادل في أول مواجهتين. ويحتل الفريق البورسعيدي الذي تعرض لبداية متعثرة هذا الموسم، المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

من جهته، يحتل أسوان المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، ويدخل اللقاء منتشيًا بنتائجه الجيدة مع مدربه الجديد أيمن الرمادي، وتمكن مؤخرًا من تحقيق الفوز على فريقي سموحة وإنبي، ليهرب من منطقة صراع تفادي الهبوط.

وبشكل عام يبتسم تاريخ المواجهات بين فريقي المصري وأسوان لصالح أبناء بورسعيد، إلا أن أبناء النوبة تمكنوا في أخر لقاء جمع الفريقين من التأهل على حساب المصري للدور نصف النهائي من كأس مصر الموسم قبل الماضي، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2، والفوز 5-4 بركلات الترجيح.