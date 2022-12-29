



يُقدم مشروع تخرج الدفعة العاشرة من ورشة "iActor 10" لإعداد الممثل العرض المسرحي "ماذا يحدث بالأعلى" في حفلتين على مسرح سان جورج بمصر الجديدة، ويرفع الستار في السادسة والثامنة مساءً غد الجمعة.



العرض من إعداد وإخراج مايكل مجدي، ومدرب الممثلين كيرلس ناجي، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ويدور حول أحداث وقعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، عن مجموعة مدنيين تم احتجازهم في قبو لمدة خمس سنوات أثناء الحرب.



ويشارك في تجسيد عرض "ماذا يحدث بالفعل" كل من محمد غازي ومحمد حلمي وبيتر حبيب، وجورج ألفي وميرنا غبريال ومريم ناجي ومريم مسعود، وجون شفيق وجون غالي يوحيي عارف وجيجي منير، وريهام فرج ومحمد السيد ووسام يوسف ومي عادل.