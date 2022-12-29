الصحة تدعو المرضى لتغيير الصورة الذهنية: الذهاب للطبيب النفسي لا يعني الجنون

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأمراض النفسية لها تأثير كبير على الحالة الصحية سواء النفسية أو العضوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن الصحة لم تعد مجرد علاج الأمراض، مؤكدًا أنها مفهوم أشمل، يضم الوقاية من الأمراض، وصحة الجسد والنفس والروح.

وشدد على أهمية تغيير الصورة الذهنية للمرضى بأنه ليس وصمة، وأن المرض ليس عيبا، متابعا: "الذهاب للطبيب النفسي لا يعني إنك مصاب بحالة من الجنون، بل التوتر والقلق الزائد يحتاج لمشورة طبية".

وأشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت لتشمل الصحة النفسية، والوقاية من الأمراض المختلفة، مثل الاكتئاب والتوتر وغيرهما.

ولفت إلى أن اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية ناقش استراتيجيات وآليات المبادرة، مؤكدا الاهتمام بالأماكن التي تقدم الخدمة ومعاييرها، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصحة النفسية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قد ترأس اجتماع المجلس القومي للصحة النفسية، رقم 25 لوضع الضوابط والآليات، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية.