محافظ الإسكندرية: إنجاز 70% من مبادرة حياة كريمة حتى الآن

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مبادرة حياة كريمة اهتمت بتوصيل كافة الخدمات للقرى في المحافظة، مشيرا إلى أن المبادرة تُحيي كرامة الإنسان المصري الذي يعيش في تلك المناطق لتوفير حياة كريمة له.

وقال اللواء الشريف، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الأربعاء، إن مبادرة حياة كريمة ساعدت في تغيير المستوى الاجتماعي لمواطني القرى بمحافظة الإسكندرية، معلنا إنجاز 70% من مبادرة حياة كريمة حتى الآن، على أن يتم إنجاز 100% من المشروعات مع نهاية مارس العام المقبل.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تخدم ما بين 200 ألف إلى 250 ألف نسمة وهناك 17 قطاعا ونحو 125 مشروعا بقرى الإسكندرية بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه، مضيفًا أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تستهدف العامرية أول والعامرية ثان.

وفيما يتعلق بجهود المحافظة لمواجهة موسم الأمطار، قال اللواء محمد الشريف، إن المحافظة نجحت في تصريف وشفط مياه الأمطار رغم زيادة الكميات عن العام الماضي.

وكشف الشريف عن سقوط ما بين 15 إلى 18 مليون متر مكعب من الأمطار أول أمس وتم سحبها في وقت قصير، مضيفا أن الأمطار في محافظة الإسكندرية كل عام تزداد بشكل غير طبيعي ويتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية واهتمام.

وأضاف أن تكلفة مشروع تحويل مياه الأمطار للدلتا الجديدة تقدر بـ760 مليون جنيه وهذا المشروع سينقل المياه للدلتا الجديدة، بدلا من وضعها في البحر.