تضامن الغربية: إعادة إعمار 434 منزلا في 7 قرى



أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، إعادة إعمار 434 منزلا في 7 قرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات من خلال مبادرة وحملة "ستر ودفا"، والتي تستهدف إعادة أعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة الغربية لمجابهة فصل الشتاء، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



وبدوره، أكد أحمد حمدي عبدالمتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لمبادرة الدولة (حياة كريمة)؛ لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.