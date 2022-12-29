كاني ويست يتصدر قائمة مركز فيزنتال المعادية للسامية

تصدر مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، قائمة مركز سيمون فيزنتال العالمية السنوية للعشرة أوائل المعادين للسامية بسبب خطابه المفعم بكراهية اليهود باستمرار.



وقال المركز المعني بحقوق اليهود اليوم الخميس، إن ويست الذي يسمي نفسه يي، ليس في المرتبة الأولى لإدلائه بتصريحات معادية للسامية ونظريات المؤامرة فحسب، ولكن أيضا لـ"استغلاله منصته الهائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتعصب والجهل".



وأضاف المركز أن ويست ساهم في أن تصبح كراهية اليهود جزءا من الخطاب السائد على مواقع التواصل الاجتماعي.



واشتملت أيضا قائمة أهم وقائع معادية للسامية في 2022، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تتهمه إسرائيل بالانحياز غير العادل، والسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، والهجمات على اليهود في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الأماكن، ومنصة تليجرام للرسائل لكونها "بالوعة" كراهية.



ويندرج أيضا بالقائمة نسخة العام الجاري من المعرض الفني الألماني البارز "دوكومنتا" الذي أحاطت به مزاعم بعرض فنون معادية للسامية.