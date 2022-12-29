ضبط شخص يدير منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في البحيرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص يدير منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى، إنشاء وإدارة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة- منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (187 رواتر ماركات مختلفة، 19 سويتش، 2 هوائى مقوى إشارات، 4 مقوى إشارات، 2 حاسب آلى بمشتملاته، مجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة).

وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهريا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.