بنك جولدمان ساكس جروب يعتزم إعلان جولة جديدة من شطب الوظائف الشهر المقبل

قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب في رسالته السنوية التقليدية لموظفي البنك، إن البنك يجهز حاليا دورة جديدة من شطب الوظائف وسيعلنها خلال أسابيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سولومون قوله "إننا نجري مراجعة دقيقة في حين تتواصل المناقشات. ونتوقع تنفيذ خطة شطب الوظائف خلال النصف الأول من يناير.. هناك عوامل متنوعة تؤثر على بيئة العمل مثل تشديد السياسة النقدية الذي يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.. بالنسبة لفريق قيادتنا فالتركيز منصب على تجهيز الشركة للتعامل مع هذه الرياح المعاكسة".

وقالت مصادر مطلعة إن بنك جولدمان ساكس قد يشطب ما يصل إلى 8% من إجمالي عدد وظائفه بما يصل إلى 4000 وظيفة لاحتواء تراجع الأرباح والإيرادات، مضيفة أنه تمت مطالبة كبار المديرين بتحديد الخفض المستهدف في النفقات، في حين لم يتم تحديد الرقم النهائي للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وقفز عدد العاملين في البنك الأمريكي العملاق في السنوات القليلة الماضية، حيث أكمل سولومون عمليات استحواذ لبناء شركة أكثر تنوعا. كما أدى توسع مكلف في العمليات المصرفية الاستهلاكية إلى تكبد الوحدة خسائر كبيرة، في خضم تباطؤ مناخ الأعمال لإبرام صفقات وتراجع أسعار الأصول.

يذكر أن البنوك الأمريكية تضررت من تباطؤ قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في السوق الأمريكية، حيث ألقت التقلبات التي عززت مكاسب عمليات التداول بثقلها على أسواق المال وإدارة الأصول.

وتراجعت إيرادات قطاع الاستثمار في سيتي جروب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 64%، مما دفع العديد من البنوك الأمريكية إلى إعلان اعتزامها شطب آلاف الوظائف للمحافظة على معدلات ربحيتها.