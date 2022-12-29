تير شتيجن يرغب في أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني

ما زال مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مصمما على إزاحة مانويل نوير من دوره كحارس أساسي للمنتخب الألماني.

وقال تير شتيجن لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن طموحه الشخصي لن يسمح له بالاكتفاء بأن يكون الحارس الاحتياطي، حيث لعب هذا الدور لعدة سنوات كبديل لنوير .

وقال تير شتيجن :" بالطبع أود اللعب لوقت أطول، ولكن يجب أن تقول أيضا أن مانويل قام بعمل عظيم للمنتخب الألماني. لا يمكننا أن ننسى نجاحاته".

وأضاف :" سأظل كما أنا دائما. سأحاول أن أقدم أقصى ما عندي في برشلونة لكي أقدم للمدير الفني خيارات إذا كانت لديه أفكار أخرى. سأتدرب بقوة وسأقاتل لكي أكون الحارس الأساسي".

ويتوقع أن يشارك تير شتيجن، الذي لعب 30 مباراة دولية، في المباريات الدولية خلال شهر مارس المقبل، لأن نوير، الفائز بكأس العالم 2014، سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في أسفل القدم، والتي تعرض لها أثناء التزلج عقب نهاية مشاركة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في قطر.

وقال تير شتيجن إنه لن يفكر كثيرا في دوره بالمنتخب الأول في هذه اللحظة لأن تركيزه أصبح في برشلونة حاليا، الذي سيستأنف الموسم، بعد غد السبت أمام إسبانيول، وهو يتصدر الدوري الإسباني.

وقال تير شتيجن :" أعتقد أننا نستحق أن نكون على القمة بعد كل الوقت الذي لعبناه قبل كأس العالم. والآن حان الوقت للقتال خلال النصف الثاني من الموسم للحصول على اللقب في النهاية".