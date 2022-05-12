 فيريرا يكشف سر ‹العين الحمرا›.. وينعي ‹الملك› بيليه - بوابة الشروق
الخميس 29 ديسمبر 2022 11:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

فيريرا يكشف سر ‹العين الحمرا›.. وينعي ‹الملك› بيليه

أمير نبيل
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:57 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:57 م

نعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، الأسطورة بيليه نجم البرازيل السابق، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتوفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه يعتبر بيليه الأفضل في التاريخ من وجهة نظره وأنه لم ير مثله ولم يستطع أحد أن يقم بما فعله.

وأضاف في تصريحات عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 3-1: "أي شخص يحب كرة القدم سيكون حزيناً اليوم".

وعن سر إصابة عينه التي ظهرت خلال مباراة الإسماعيلي: "حالياً لا أرى بها بشكل جيد، لكن كان يجب أن أحضر في مباراة اليوم الهامة ضد الإسماعيلي، وبعد ذلك سأرى ماذا سيقول الطبيب".

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك