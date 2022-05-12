سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، الأسطورة بيليه نجم البرازيل السابق، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتوفي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أنه يعتبر بيليه الأفضل في التاريخ من وجهة نظره وأنه لم ير مثله ولم يستطع أحد أن يقم بما فعله.

وأضاف في تصريحات عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 3-1: "أي شخص يحب كرة القدم سيكون حزيناً اليوم".

وعن سر إصابة عينه التي ظهرت خلال مباراة الإسماعيلي: "حالياً لا أرى بها بشكل جيد، لكن كان يجب أن أحضر في مباراة اليوم الهامة ضد الإسماعيلي، وبعد ذلك سأرى ماذا سيقول الطبيب".