بدء جلسة الكنيست للتصويت على منح الثقة لحكومة نتينياهو

انطلقت، اليوم الخميس، جلسة الكنيست الإسرائيلي للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف بينيامين نتينياهو.

وقال نيتينياهو أمام أعضاء الكنيست، إن حكومته الجديدة تصر على وقف محاولات إيران لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا ضرورة تقبل "الطرف الخاسر" لنتائج الانتخابات في إسرائيل، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز" في بث مباشر للجلسة.

وشهدت الجلسة أحداثا صاخبة، حيث ارتفعت أصوات بعض أعضاء الكنيست خلال الجلسة ما اضطر نيتنياهو لوقف حديثه عدة مرات.

وعرض نتينياهو تشكيلته الحكومية أمام الكنيست تمهيدا للتصويت عليها، فيما شهدت الجلسة اعتراضات أثناء قراءته أسماء تشكيلته الحكومية.

ويتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين في حكومته الجديدة، اليوم، في حال صادق الكنيست على منح حكومته الثقة.

وأبلغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه تمكن من تشكيل حكومة منذ أيام، وذلك قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له لإنجاز المهمة.