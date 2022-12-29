الجزائر: إعفاء السائحين الراغبين في القيام برحلات جنوبي البلاد من ترتيبات التأشيرة العادية

أعلنت الجزائر عن اتخاذ إجراء لتسهيل دخول السائحين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب الجزائر والاستفادة من موسم السياحة الصحراوية عن طريق وكالات السياحة المعتمدة، من استخراج تأشيرة الدخول مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية (المطارات والمعابر البرية)، لاسيما بالولايات الجنوبية، وذلك عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية.

وبحسب البيان، يأتي هذا القرار مواصلة لسلسلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الحكومية بهدف تعزيز السياحة الصحراوية بالجزائر.

وأضاف البيان أنه يتم تسليم السائحين الأجانب وثيقة عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها، واستخراج عند وصولهم مباشرة تأشيرات بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.