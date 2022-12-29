المصادقة على ترشيحات القضاة بالمحكمة الدستورية في إسبانيا

أيدت المحكمة الدستورية في إسبانيا تعيين أربعة قضاة جدد اليوم الخميس، لتنزع فتيل نزاع محتدم مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وتفضل التحول نحو اليسار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المحكمة أن القضاة صادقوا على الترشيحات في جلسة عقدت اليوم. وأصبح بالإمكان الإقدام على هذه الخطوة، بعدما اقترح المجلس العام للقضاء، والمعروف اختصارا بـ "سي جي بي جيه" قائمة بالترشيحات التي قبلها أعضاء ليبراليون.

وهيمن على المحكمة حتى الآن قضاة محافظون، اعترضوا في وقت سابق من هذا الشهر، على تشريع قدمه سانشيز بهدف ترشيح قضاة جدد في خطوة غير مسبوقة أكدت عمق الانقسامات السياسية بينما تستعد البلاد لدخول عام الانتخابات.

وبقبول ترشيحات سانشيز لاثنين من القضاة واثنين آخرين من جانب المجلس العام للقضاء، يتحول ميزان القوة بالمحكمة الآن نحو اليسار بغالبية سبعة قضاة ليبراليين مقابل أربعة محافظين. ومن المتوقع أن يشغل القضاة الجدد مقاعدهم خلال الأيام المقبلة.