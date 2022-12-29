السعودية: وصول سفينة قادمة من إسبانيا لتعزيز الأمن البحري الغربي

وصلت سفينة "الدرعية" السعودية اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي قادمة من مقر التصنيع في إسبانيا؛ لرفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

وأقامت القوات البحرية، مراسم استقبال رسمية للسفينة التي تعد ثاني سفن "مشروع السروات" المشتمل على تصنيع وبناء خمس قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الخميس.

وقال قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي،: "إن سفينة الدرعية من طراز "كورفيت - أفانتي 2200" ستسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة".

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية المهندس وليد أبوخالد، وصول السفينة بالإنجاز الوطني الطموح، الذي سيشكل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.