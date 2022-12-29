سفارة فلسطين بالقاهرة توقد شعلة الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

أحيت سفارة فلسطين في القاهرة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم مصر، اليوم الخميس، الذكرى الـ58 لانطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأوقد السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيةْ دياب اللوح شعلة الانطلاقة بمقر السفارة، بحضور أمين سر حركة فتح في مصر، دكتور محمد غريب، وممثلي المؤسسات الشعبية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من مستشاري وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين، وعدد من الشخصيات وأبناء الجالية الفلسطينية.

وتضمنت الفعالية لوحات من الأهازيج التراثية والدبكة الفلسطينية التي أحيتها فرقة الفالوجا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وثمن اللوح في كلمة بتلك المناسبة حرص أبناء فلسطين في كل مكان على إحياء الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة - انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح، في الفاتح من يناير عام 1965، وإيقاد شعلة هذه الثورة المُظفرة، وهذه الحركة العملاقة، التي انطلقت من بين ثنايا النكبة والتشرد وسلب جزءٍ كبيرٍ من أرض فلسطين التاريخية، والتي أعادت الاعتبار للشخصية وللهوية وللكرامة الوطنية الفلسطينية، والتي اكتملت بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في مايو من عام 1968.

وأكد اللوح الوقوف إجلالاً وإكباراً أمام أرواح وقامات القادة الشهداء وكافة الشهداء من المناضلين والمجاهدين وفي مقدمتهم القادة المؤسسين، وعلى رأسهم القائد الشهيد المؤسس ياسر عرفات (أبو عمار) ومن بينهم القائد المؤسس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الوطني السابق الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب)، والشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وقال السفير الفلسطيني: "ننحني إجلالاً وإكباراً أمام شهداء أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل وأمام شهداء الشعب المصري الشقيق من جيشه العظيم وشرطته وأجهزته الأمنية، وأمام شهداء أمتنا العربية المجيدة، الذين قضوا دفاعاً عن فلسطين وعن أمتنا العربية".

وأضاف: "ونتذكر بكل آيات الفخر والاعتزاز شهداء الشعب الجزائري الشقيق الذي قدم مليون ونصف المليون شهيد ونحن كنا ولازلنا نرى في الثورة الجزائرية المجيدة ومسيرة الشعب الجزائري المُظفرة القدوة، للمُضي قدماً على طريق الثورة وتقديم المزيد من التضحيات للخلاص من هذا الإحتلال الإسرائيلي العسكري- الاستيطاني".

كما قدم اللوح الشكر باسم دولة فلسطين رئيساً وحكومة وقيادة وشعباً لمصر الشقيقة الكبرى رئيساً وحكومة وجيشاً وشرطة وأجهزة أمنية على كل ما تقدمه من دعم وإسناد تاريخي مستمر للشعب الفلسطيني المناضل وقضيته الوطنية العادلة، ولتحركنا السياسي والدبلوماسي والقانوني المستمر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بكافة أشكاله لأرض فلسطين.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية عاجلة له من أعمال القتل والإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال.

من جهته، أكد أمين سر حركة فتح في مصر، دكتور محمد غريب، أن حركة فتح ستبقى مفجرة الثورة الفلسطينية المعاصرة ورائدتها ، مشيرا إلى وقوف الحركة أمام محاولات سرقة الهوية واهدار الحقوق المشروعة والمروية بدماء أبناءها وحرية أسراها وسلامة جرحاها.