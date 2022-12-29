تراجع أسعار النفط خلال تعاملات محدودة اليوم

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عودة الإصابات للارتفاع في مناطق أخرى من العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 2ر1% إلى حوالي 78 دولار للبرميل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعتزم مطالبة المسافرين القادمين من الصين بحمل شهادة تحليل طبي تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في حين تعتزم إيطاليا إجراء تحليل للقادمين من الصين لدى وصولهم إلى المطارات.

وتثير هذه التطورات المخاوف من تلاشي التعافي المأمول للطلب على النفط.

من ناحيته، قال جون دريسكول المدير في شركة جيه.تي.دي إنيرجي سيرفسز إن رفع القيود على حركة السفر يمكن أن يؤدي إلى تفش عالمي جديد لفيروس كورونا، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تراجع الطلب على النفط وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار.

بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط خلال تعاملات اليوم 05ر78 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، بانخفاض نسبته 2ر1% عن مستواه أمس، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1% إلى 43ر82 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.