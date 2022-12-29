 اتحاد الإعاقات الذهنية: قادرون باختلاف بوابة لإدماج ذوي الهمم مجتمعيًا وواجهة حضارية لمصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اتحاد الإعاقات الذهنية: قادرون باختلاف بوابة لإدماج ذوي الهمم مجتمعيًا وواجهة حضارية لمصر


نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 12:59 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 12:59 ص

أعربت المهندس أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، عن سعادتها باحتفالية "قادرون باختلاف"، قائلة: "الاحتفالية حققت أكثر من طموحاتنا وأحلامنا".

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة DMC، مساء الأربعاء، أن هذه الفعالية تُعد بوابة لإدماج أصحاب القدرات الخاصة وذوي الهمم مجتمعيًا، كما أنها واجهة حضارية لمصر.

وأشارت إلى أنه كل عام يتم الاحتفال فيه بذوي الهمم تتحقق الكثير من المكاسب، موضحة أن أبرز مكسب هذا العام هو صندوق ذوي الهمم.

وتمنت أن تتسم هذه الفعالية بالطابع الدولي، لتعكس للعالم مدى اهتمام البلاد بهذه الفئة المميزة.

والأربعاء، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، التي عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".

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