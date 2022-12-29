الهجرة: إلغاء كل التصديقات على المستندات الخاصة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندي، حرص الحكومة على تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج بشأن جلب سياراتهم ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستجابة لمطالبهم من خلال تيسير الإجراءات، وإلغاء كل التصديقات على المستندات الخاصة بالمبادرة.

وأشارت الوزيرة -وفق بيان اليوم- إلى أنه من ضمن تفاصيل الامتيازات الجديدة لصالح المصريين بالخارج، إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لخفض الجمارك على السيارات بنسب تصل إلى 35%، وتيسير الاستخلاص الجمركي بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه، وعدم اشتراط توافر الوديعة بالحسابات لمدة 3 أشهر، وإضافة أكثر من 2500 سيارة للتطبيق ضمن الاختيارات.

وهنأت وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.