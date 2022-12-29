محافظ القاهرة: الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في المحليات للارتقاء بمستوى الخدمات

التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم الخميس، عددا من المرشحين لتولى مناصب قيادية بوزارة التنمية المحلية بعد انتهاء فترة المعايشة والتدريب العملي لهم بعدد من أحياء القاهرة ضمن البرنامج التدريبي الواسع الذي يخضع له المرشحون قبل توليهم مهام عملهم الجديد.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في المحليات قادرة على العمل في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أن أهم عوامل تقييم رئيس الحي الناجح هي التواجد الميداني في الشارع وحل مشاكل المواطنين والتواصل المستمر معهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

كما أكد عبد العال ضرورة التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخلق علاقة تعاون مع المجتمع المدني، والجهات المعاونة لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها.