مستشفى أهل مصر: مبادرة «قادرون باختلاف» أعطت دفعة معنوية لضحايا الحروق

قال الدكتور عادل أحمد الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، إن فعالية مبادرة "قادرون باختلاف" أعطت دفعة معنوية كبيرة لضحايا الحروق، لأنها عكست مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" عبر قناة DMC، مساء الأربعاء، أن الأطفال الذين شاركوا في الفعالية بعثوا برسالتين مهمتين، الأولى أنه لا يحق للمجتمع الحكم على ضحايا الحروق بالتهميش، والثانية أن ضحايا الحروق لهم حقوق لابد أن يحصلوا عليها.

وأشار إلى تزايد أعداد ضحايا الحروق سنويا بين 250 لـ 300 ألف مصاب، مؤكدا أن هؤلاء الضحايا ليس لديهم رفاهية الانتظار على قوائم العلاج، باعتبار أن الثواني قد تفرق في حياتهم.

ولفت إلى افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى خلال شهرين، موضحا أنه قد تم تجهيز قسم الطوارئ لاستقبال أكثر من 30 إصابة في نفس اللحظة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"، التي عقدت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مسمي "لينا مكان".