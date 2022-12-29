مليون ين من الحكومة اليابانية حافز على الانتقال للعيش خارج العاصمة

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم حافز للأسر التي تنتقل من منطقة العاصمة طوكيو للعيش خارجها بقيمة ما يصل إلى مليون ين (7500 دولار) عن كل طفل، ارتفاعا من 300 ألف ين، كجزء من الجهود المبذولة للحد من التركيز السكاني في العاصمة اليابانية.

وستضاف الزيادة التي تصل إلى 700 ألف ين لكل طفل كحافز جديد إلى الحد الأقصى البالغ 3 ملايين ين في الدعم المالي الأساسي المقدم بالفعل لإعادة توطين العائلات، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وسيتم تنفيذ القاعدة الجديدة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر يوم الأربعاء.

ويعكس الحافز الجديد نية الحكومة تشجيع الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة أو ما قبل المدرسة على الانتقال إلى المناطق الإقليمية.

وإذا انتقل زوجان مؤهلان لديهما طفلان دون سن 18 عاما وبدآ نشاطا تجاريا في منطقة إقامتهما الجديدة ، فسيحصلان على ما يصل إلى 5 ملايين ين كدعم مالي.