أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل في الصين أن استثمارات الأصول الثابتة للبلاد في قطاع النقل حافظت على نمو مطرد خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.

وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع النقل 5ر3 تريليون يوان (حوالي 502 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام، بزيادة 8ر5% على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس، نقلا عن الوزارة.

وتم توجيه استثمارات بقيمة 6ر2 تريليون يوان لإقامة الطرق، بزيادة 1ر9% على أساس سنوي.

كما زاد الاستثمار في تطوير الممرات المائية بنسبة 2ر10% على أساس سنوي، ليصل إلى 8ر147 مليار يوان.

وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقط، بلغ الاستثمار في قطاع النقل 5ر369 مليار يوان، بزيادة قدرها 9ر0% على أساس سنوي.