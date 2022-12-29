 الصين: ارتفاع بنسبة 5.8% في الاستثمارات بقطاع النقل خلال 11 شهرا - بوابة الشروق
الخميس 29 ديسمبر 2022 9:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

الصين: ارتفاع بنسبة 5.8% في الاستثمارات بقطاع النقل خلال 11 شهرا


نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:54 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:54 ص

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل في الصين أن استثمارات الأصول الثابتة للبلاد في قطاع النقل حافظت على نمو مطرد خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022.

وبلغ إجمالي الاستثمار في قطاع النقل 5ر3 تريليون يوان (حوالي 502 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام، بزيادة 8ر5% على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس، نقلا عن الوزارة.

وتم توجيه استثمارات بقيمة 6ر2 تريليون يوان لإقامة الطرق، بزيادة 1ر9% على أساس سنوي.

كما زاد الاستثمار في تطوير الممرات المائية بنسبة 2ر10% على أساس سنوي، ليصل إلى 8ر147 مليار يوان.

وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقط، بلغ الاستثمار في قطاع النقل 5ر369 مليار يوان، بزيادة قدرها 9ر0% على أساس سنوي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك