مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي تسجل رقما قياسيا

أظهرت حسابات الاتحاد الأوروبي، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وصول مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 25.1 مليار يورو (26.7 مليار دولار).

وسجلت المساهمة الألمانية زيادة كبيرة خلال العام الماضي مقابل 19.4 مليار يورو خلال 2020، وأكثر من ضعف مساهمة فرنسا التي بلغت 12.4 مليار يورو. وبلغت مساهمةإيطاليا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان في الميزانية لأوروبية 3.2 مليار يورو أي أقل من 15% من إجمالي مساهمة ألمانيا في الميزانية الأوروبية.

وبحسب البيانات، فإن أكبر مستفيد صاف من أموال الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي كانت بولندا التي حصلت على 11.8 مليار يورو، تلتها اليونان وحصلت على 4.5 مليار يورو ثم المجر 4.1 مليار يورو ورومانيا نحو 4 مليارات يورو.

وخلال مفاوضات إطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، وافقت ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء التي تساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من تأخذ من الميزانية على زيادة مساهماتها مرة أخرى لتعويض نقص إيرادات الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه.