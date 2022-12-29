سهير جودة: الصمت هو جبهة الإنقاذ لعلاقات كثيرة

قالت الإعلامية سهير جودة، إن الصمت هو مفتاح فرج لكثير من العلاقات، فهو بمثابة المنقذ، و يعتبر هو جبهة الإنقاذ لعلاقات كتيرة جدا في مواقف كتيرة جدا، مشيرة: «الصمت كدة هدنة، كأن الانسان معه شاحن لفترة من الهدوء والتأمل والتراجع، لأن الصمت ليس صمت عقابي، بل هو صمت للمراجعة والهدوء والتنفس والصفاء، فالصمت مفيد جدا في الخلافات والعلاقات، والناس بحاجة لمعرفة الوقت الصحيح لكي يأخذوا هدنة، ويتوقفوا عن الحديث».

وأضافت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات»، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «في احيان كثيرة المصارحة المحسوبة بتبقي قادرة على انقاذ العلاقة، لان طول ما انتي فاهمة ده اجمل من التسامح، الفهم عايز وقت هادي عشان تعرفي تاخدي قرار، وتبعدي عن المشكلة عشان تستوعبي، هو فرصة للاستيعاب وهدنة للتفاهم، و الصمت تدريب وتعود».

وأشارت سهير جودة: «الصمت زي النوم بالظبط، بيخلي في هدوء وصفاء، فبيجدد تاني فكرة الصبر والتحمل ايا ما كانت المشكلة اللي قدامك، يعني الاوقات اللي بتسكن فيها لنفسك وبتسكت اثناء النوم هي اللي بتشحنك، وتبقي جاهز تاني يوم عشان تعرف تتعامل في اليوم وتستوعب بيه المواقف والناس».

وتابعت: «في ناس تقولك أصل لو سكت اللي قدامي هيفهم أني خايف منه، طب ما يفهم اللي عايز يفهمه، بس المشكلة هتعدي، ومش هيبقى في خساير، ومفهومنا للكرامة محتاج إعادة تعريف من جديد».